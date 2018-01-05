Проводимый Таллинном тендер на производство и выпуск передач подстроен под ПБК?

Сегодня последний день для подачи заявок на конкурс по производству и выпуску передач ”Наша столица” и ”Русский вопрос” в течение года. Тендер на ”С добрым утром, Таллинн!” завершился 3 января, пишет Eesti Päevaleht.

В прошлом году за эти три договора ПБК получил от Таллинна в общей сложности 550 000 евро. На этот раз гостендер открыт для всех, кто подходит под определенные критерии, которые, однако, вызывают ряд вопросов. ”Проводимый Таллинном конкурс уже составлен так, что в нем может принять участие только один соискатель. Поэтому в этом году ETV+ в тендере местного самоуправления не участвует”, — сообщила главный редактор ETV+ Дарья Саар.

Например, по условиям, один выпуск передачи ”Наша столица” зимой должны посмотреть как минимум 30 000 неэстонцев, летом — 16 000. Кроме того, приведены сезоны длиной в три месяца, по которым зимой передачи должно посмотреть в общей сложности 150 000 уникальных зрителей-неэстонцев, летом — 95 000. ”Такая зона покрытия (удельная доля зрителей — прим.ред.) есть только у ПБК”, — отметила Саар.