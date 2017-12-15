15.12.2017, 14:00

Проверьте, не взломали ли вас! В Эстонии произошла масштабная утечка паролей к аккаунтам в соцсетях


rus.delfi.ee
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FacebookFoto: Rene Suurkaev

Департамент государственной инфосистемы сообщил об утечке паролей к аккаунтам в социальных сетях около 200 000 жителей Эстонии через их работодателей.

Если ранее было известно, что утечка паролей произошла в зашифрованном виде, то в среду стало ясно, что пароли были еще и взломаны, пишет ERR.

”Информация об утечке поступила год или полтора тому назад, и тогда мы сообщили об утечке хэшев всем ведомствам и отметили, что надо быть готовы к тому, что злоумышленники могут их взломать и получить настоящие пароли. Позавчера мы узнали, что кто-то это сделал, расшифровал хэши и получил в распоряжение действительные пароли”, — сказали в департаменте.
Департамент повторно оповестил все учреждения и организации. Это в общей сложности около 200 000 человек, чей имейл заканчивается на .ee.

Поскольку оповещение доходит только для тех, чей логин связан с Эстонией, количество взломанных паролей может оказаться больше указанной цифры.

Проверить, не украли ли ваш пароль, можно по ссылке.

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