26.10.2017, 14:20

Проверка резины: полиция запретила сотням автомобилей выезжать на шоссе

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rus.delfi.ee
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Lumetuisk Viljandimaal
Lumetuisk ViljandimaalFoto: Kenno Soo

Сегодня утром Лыунаская префектура провела операцию по проверке у всех выезжающих из городов транспортных средств наличия зимних покрышек.

Автомобили с летними покрышками или с находящимися в плохом состоянии зимними к движению на шоссе не допускались. Те, кому все же срочно надо было выехать, остались ожидать на близлежащих парковках и автозаправках улучшения погодных условий.

Полиция отмечает, что, несмотря на то, что закон разрешает сейчас ездить на летней резине, технически она не предназначена для движения при такой погоде, а согласно закону о защите порядка полиция обязана заниматься предотвращением опасности.

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