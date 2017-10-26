Проверка резины: полиция запретила сотням автомобилей выезжать на шоссе

Сегодня утром Лыунаская префектура провела операцию по проверке у всех выезжающих из городов транспортных средств наличия зимних покрышек.

Автомобили с летними покрышками или с находящимися в плохом состоянии зимними к движению на шоссе не допускались. Те, кому все же срочно надо было выехать, остались ожидать на близлежащих парковках и автозаправках улучшения погодных условий.

Полиция отмечает, что, несмотря на то, что закон разрешает сейчас ездить на летней резине, технически она не предназначена для движения при такой погоде, а согласно закону о защите порядка полиция обязана заниматься предотвращением опасности.