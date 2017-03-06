Проверка на ферме Репинского: ветеринарный департамент, миграционная служба, трудовая инспекция и полиция

В прошлый вторник чиновники из Ветеринарно-пищевого департамента и ветеринарный врач посетили с проверкой козью ферму депутата Рийгикогу Мартина Репинского. На следующий день на ферму приехали чиновники из Департамента полиции и погранохраны (ДПП).

По словам Репинского, о предстоящей проверке Ветеринарно-пищевой департамент сообщил за несколько дней. Трудовая инспекция с чиновниками из миграционного отдела ДПП и полицейскими нагрянули неожиданно, пишет Maaleht.

"В среду я уже был не в Эстонии. В Польше получил звонок, что большая проверка: на месте Трудовая инспекция, Департамент миграции и полицейские препятствуют выезду, чтобы никто из работников не сбежал", — рассказал Репинский.

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В ходе проверки Репинскому были сделаны некоторые предписания от ветеринара: избежать возможного проникновения диких животных в контейнер, где находятся туши животных; в случае заболевания животных — вызывать ветеринара; использовать технику, чтобы она не беспокоила животных.

Также чиновники обратили внимание на некоторые пункты в трудовых договорах работников. Чиновники из миграционного отдела ДПП нарушений не выявили. В частности, нелегальных трудовых мигрантов не обнаружили. Данная проверка на ферме Konju была проведена в рамках рейда по волости Тойла.

Репинский уверен, что эта проверка связана с его недавним запросам в ДПП. Фермер хотел нанять работников из Украины.