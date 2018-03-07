ПРОВЕРКА ФАКТОВ: Правительство Рыйваса повысило бы акциз еще больше?

В запущенной в сотрудничестве Eesti Päevaleht, Delfi и Эстонского общества дебатов серии "Проверка фактов" в этот раз проверяют, верно ли утверждение Евгения Осиновского, что правительство во главе с Таави Рыйвасом планировало на 2019 год повышение алкогольного акциза выше действующих сегодня ставок.

ЦИТАТА

28 февраля в Eesti Päevaleht Евгений Осиновский сказал: "Да, Министерство финансов совершило ошибку при прогнозировании приграничной торговли, и единственно правильно скорректировать прежние решения. Именно поэтому я считаю, что запланированное уже Рыйвасом на 2019 год повышение акциза следовало бы отменить".

ПРОВЕРКА

Проверим содержащееся в цитате утверждение, что якобы уже во времена Рыйваса повышение акциза было запланировано выше, чем сейчас. Сравним сегодняшние ставки акциза со ставками, которые планировало на 2019 год правительство во главе с Таави Рыйвасом в принятом в июне 2015-го законе.

Если названная в действующем законе ставка акциза на слабый алкоголь (например, пиво) уже сегодня превышает установленные правительством Рыйваса на следующий год ставки акциза, то прописанные в этом же законе ставки акциза на более крепкий алкоголь (например, на вино с объемным процентом более 6 и водку) правительство во главе с Партией реформ хотело в следующем году повысить ставки акциза выше, чем они есть сейчас.

Находящаяся у власти коалиция скорректировала установленные правительством Рыйваса на 2019 год повышения акцизов, повысив ставки акциза, например, на пиво и вино и уменьшив повышение ставки акциза, например, на водку. Правительство еще не представило на рассмотрение Рийгикогу соответствующую поправку к закону, поэтому неизвестно, в каком объеме правительство планирует отмену повышения алкогольного акциза в 2019 году.

Таким образом, утверждение можно считать в части крепкого алкоголя правдивым, в части слабого алкоголя — нет.

РЕШЕНИЕ

И да, и нет.