Проведите время весело и с пользой! В воскресенье в Таллинне — День без машин

По сообщению мэрии Таллинна, программа Дня без машин, который в этом году проводится в начале Пярнуского шоссе у парка Таммсааре, предлагает всем жителям города и гостям столицы широкий выбор развлекательных и познавательных мероприятий.

С 10 до 16 часов можно будет принять участие в различных соревнованиях, узнать о способах передвижения с использованием электротяги, повысить свой уровень знаний о сортировке мусора и опасности микропластика для окружающей среды, посмотреть выступления артистов. Все мероприятия для посетителей бесплатны.

Открытие Дня без машин состоится в 11.30, но отдельные мероприятия будут проводиться уже с 10 часов. На закрытой для движения проезжей части будут работать 30 киосков ярмарки натуральных продуктов и изделий, будут предложены блюда из экологически чистых продуктов. У парковки на ул.Валли будет открыта детская площадка, где будут установлены стенка для лазания высотой 9 м, батут в виде поезда, а на горке Поцелуев (Мусумяги) можно будет покатать детей на пони. И дети, и взрослые найдут для себя много интересного в палатке экологической образовательной программы ”Волк — пожиратель мусора” (Prügihunt). При поддержке проекта Европейской Комиссии ”BLASTIC” можно будет узнать, какой вред наносит Балтийскому морю отходы из пластмассы. По соседству находятся стенды, где можно будет ознакомиться с велосипедами и самокатами на электрической тяге, а также попробовать прокатиться на них.

В полдень будет дан старт соревнованиям по ориентированию в городском транспорте. Состоятся велопоход по предместьям Старого города и пешеходные экскурсии по кварталам Сюдалинна и Ротерманни. Для участия в них было необходимо предварительно зарегистрироваться. Эти традиционные мероприятия настолько популярны среди жителей столицы, что группы были заполнены в течение 10 минут. Впервые будет проведена пешеходная экскурсия на русском языке. В связи с большим количеством желающих была открыта регистрация на дополнительную группу. Гидом будет журналист и историк Йосеф Кац.

Завершится День без машин акустическим концертом талантливых артистов Танеля Падара (победил на конкурсе "Евровидение" в 2001 году) и Томи Рахула.

В День без машин все пользователи единого проездного билета смогут ездить в городском транспорте Таллинна бесплатно, независимо от места проживания.

День без машин — главное мероприятие Месячника экологичной мобильности. Информация о мероприятии доступна на странице www.tallinn.ee/rus/mobilnost