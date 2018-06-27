27.06.2018, 17:05

Проведен аудит Таллиннской стоматологической поликлиники

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Kristjan Järve
HambadFoto: Vallo Kruuser

Служба внутреннего контроля города провела плановый аудит, в рамках которого оценивалась работа системы внутреннего контроля Таллинской стоматологической поликлиники, сообщает Раэпресс.

Как сообщил вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, по итогам аудита правлению поликлиники поручено картографировать структуру закупок в бюджетном году и создать действенную и легко проверяемую систему проведения тендеров на поставки, предложено также принять меры по повышению эффективности внутреннего контроля. Совету поликлиники поручено вместе с правлением составить стратегической бизнес-план этой некоммерческой организации на 3-5 лет, включающий финансовый прогноз. Совету предстоит также оценить возможности сотрудничества двух принадлежащих городу учреждений — Таллинской стоматологической поликлиники и стоматологической клиники Ляэне-Таллинской центральной больницы, а в будущем и координации планов их развития и сокращения количества единиц. К 31 декабря правление стоматологической поликлиники обязали представить службе внутреннего контроля отчет о выполнении задач и предложений, поступивших в ходе аудита.

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