Провал ”крупнейшей ИТ-инвестиции в истории Эстонии”: специалисты предупреждали, но министры не послушали

О проблемных местах новой инфосистемы социальной поддержки специалисты сообщали еще в 2015 году, а теперь экс-министры Цахкна и Васильев, в чьей компетенции находилась данная сфера, перекидывают ответственность друг на друга, пишет Eesti Päevaleht.

Так, 3 июля 2015 года Министерство экономики и коммуникаций направило тогдашним министру социальных дел Маргусу Цахкна (IRL) и министру здоровья и труда Раннару Васильеву (SDE) письмо с предупреждением о проблемах с разработкой масштабной инфосистемы Департамента социального страхования SKAIS2 . ”Принимая по внимание временные рамки проекта, состав команд заказчика и исполнителя, а также бюджет, министерство опасается, что SKAIS2 не будет готов”, — значилось в подписанном тогдашним министром экономики Кристеном Михалем (Партия реформ) меморандуме.

Несмотря на предупреждение, минсоцдел решил не замораживать проект, и сейчас в связи с переносом сроков и накапливающимися проблемами с системой, которую планировалось запустить в январе текущего года, государство понесло 1,5 млн дополнительных расходов. Стоимость проекта, который изначально оценивался в 7,1 млн евро, выросла до 8,6 млн.

Таави Котка, который в то время являлся вице-канцлерам по инфотехнологиям Министерства экономики и коммуникаций, подтверждает, что им уже в 2015 году было ясно, что Министерство социальных дел не справится с проектом. ”Это был для них слишком большой кусок, — говорит он. — Чиновники Министерства социальных дел осознавали суть проблем, но политическое давление и уже принятые в правительстве и Рийгикогу решения, а также установленные сроки не позволили подготовиться лучше”.

”И политики обещали, что справятся. Министры Цахкна и Васильев ссылались на нехватку времени и решили продолжать. Они дали политические обещания. Они сделали эту тему политической и своей политикой проехались по новому своду правил, который мы установили для наших ИТ-проектов”, — говорит Котка.

”В качестве крайней меры мы обратились к тогдашнему министру экономики Михалу, пригласили Цахкна и Васильева на встречу и описали проблемы. Убедительно показали, что SKAIS2 в том виде, в котором он запланирован, провалится. Мы хотели, чтобы они подписали бумагу о том, что они оповещены о проблемах и что, продолжая, берут ответственность на себя, но они не согласились. Тогда мы составили официальный меморандум. Но, как видим, и от него не было толку”, — сокрушается Котка.

Кристен Михал подтверждает, что данный меморандум являлся беспрецедентным ходом, но серьезность ситуации этого требовала. ”Мы отправили министрам меморандум, чтобы они взяли на себя ответственность в случае, если намерены идти с проектом дальше. Они обещали, как и последующие министры, так как речь идет о крупнейшей ИТ-инвестиции в истории Эстонии. Безрезультатно”, — сказал Михал.

Согласно объяснениям Цахкна и Васильева, главные решения по SKAIS2 были приняты еще до их вступления в должность. ”Когда я стал министром, Таави Рыйвас и Хелмен Кютт уже инициировали этот проект”, — говорит ныне министр обороны Маргус Цахкна. — Я тоже был критичен, поэтому мы разложили все по полочкам, сменили руководителя Департамента социального страхования и очень конкретно занялись этим”.

”Моему назначению на должность министра предшествовал долгий процесс в связи с SKAIS2, для создания которого был проведен тендер с постановкой задач и прочим, выбран победитель и подписаны договора”, — прокомментировал ситуацию экс-министр здоровья и труда Васильев, который ныне является руководителям Вируской больницы. По его словам, система SKAIS1 все равно нуждалась в переделке, и нового проекта было не избежать. ”Министерство социальных дел было осведомлено о приоритетах проекта и возможных рисках. Для этого под эгидой канцелярии был создан специальный совет по надзору, к которому с целью повышения компетенции мы попросили приставить также специалиста Министерства экономики и коммуникаций. Для управления рисками проекта и обеспечения качества результата нами были привлечены и зарубежные эксперты”, — отметил он.

Еще несколько недель назад министр социальной защиты Кайа Ива (IRL) отмечала, что SKAIS2 задерживается именно из-за Рийгикогу. ”Законодатель поставил перед Министерством социального страхования новые задачи, например, реформа трудоспособности, алиментный фонд, пособие для одиноких пенсионеров”, — сказала она. Тем не менее, известно, что с предложением о добавлении этих задач в систему выступили именно ее предшественники из минсоцдел, а законодатель только утвердил их. По ее словам, на этапе планирования SKAIS2 все новые обязанности предусмотреть не представлялось возможным.

Через инфосистему Департамента социального страхования SKAIS проходят данные о более чем 700 000 людей и пособиях на сумму более 2 млрд евро ежегодно. Согласно нынешним прогнозам, система будет готова лишь летом 2018 года.