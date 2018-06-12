Противники планируемого под Тарту целлюлозного завода добились инициирования процедуры мониторинга в отношении трех министерств

Кроме прочего НКО Emajõe Kaitseks приводит в пример, что 21 марта в программе Pealtnägija на ETV был обнародован документ ”Предложения и желания OÜ EST-FOR по сотрудничеству и корреспонденции с правительством Республики”. По их данным, этот документ не был зарегистрирован ни в одном министерском регистре.

Необходимость регистрации и обнародования переписки с OÜ Est-For Invest НКО объясняет тем, что общественность имеет повышенный интерес к данному вопросу, так как планируемая Est-For Invest деятельность серьезно влияет на многих эстоноземельцев.

Министерство финансов сообщило, что данный документ не зарегистрирован в их регистре документов, так как его министерству не посылали, зато там есть все другие документы, которые прислало Est-For Investi OÜ.