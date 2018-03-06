Против строительства целлюлозного завода под Тарту собрано 7000 подписей

Завтра на внеочередном заседании горсовета Тарту чиновникам передадут гражданскую инициативу против строительства целлюлозного завода, пишет Ärileht.



”Как граждане университетского городка, работающие в Тарту и выпускники Тартуского университета мы глубоко озабочены планирующимся гигантским целлюлозным заводом, которым собираются возвести близ Тарту на берегу Эмайыги”, — значится в обращении. Призыв выразить свое отношение на портале petitsioon.ee распространялся в соцсети. По имейлу в январе было собрано более 1 700 подписей, на сайте петиций — свыше 5 200.

Рабочая группа, выступающая против возведения завода, придерживается мнения, что в демократической Эстонии город Тарту должен обладать правом вето относительно решений, которые определяют его будущее. Инициаторы сформируют свои дальнейшие решения в зависимости от результатов внеочередного заседания тартуского горсовета 7 марта.