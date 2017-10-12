Просто ужас! Свыше половины детей в Эстонии видели в интернете действительно страшное

По данным опроса международной фирмы Norstat, 55% детей в Эстонии в возрасте от 9 до 14 лет видели в интернете нечто ужасное, что вызвало у них страх и испуг, сказано в пресс-релизе Tele2.

Так, согласно вышеуказанному исследованию, которое проводилось в Эстонии по заказу Tele2, страх вызвали у 57% детей увиденные в интернете сцены насилия, у 51% – страдания животных и у 35% – детские страдания. 32% опрошенных детей назвали также страшными снимки и видео о войне, 27% – сюжеты о больницах и хирургических операциях и – внимание! – целых 38% детей на собственном опыте испытали, что такое издевательства в интернете.

Как сообщила директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов, исследование показало: дети с трудом отделяют увиденное по телевизору или в интернете от реальной действительности. «При достаточно долгом просмотре сцен насилия ребенок начинает ассоциировать себя с жертвой – так устроен его мозг», – отмечает Селиов.

Телевидение и прочие медиаканалы по большей части подвергаются цензуре, однако в интернете можно найти, что угодно. «В том числе реальные сцены насилия и жестокости. Родители обязаны больше контролировать то, что смотрят их дети», – уверена Селиов. Однако, к сожалению, это не так: 2/3 опрошенных детей сообщили, что их родители вообще не знают, чем они занимаются в интернете.

51% детей увидели ужасные сцены в интернете случайно, 32% детей их показали друзья или знакомые, а 39% вышли на них через социальные сети.

Исследование также показало: у 96% детей в Эстонии 9 – 14 лет есть собственный мобильный телефон, у 43% – персональный планшет, а 42% – пользуются обычным компьютером. Интернетом у нас ежедневно пользуются 83% детей. Это меньше, чем в Латвии (85%) и Литве (88%).

Вышеуказанное исследование проводилось в Эстонии в июне нынешнего года. В нем приняли участие 525 детей в возрасте от 9 до 14 лет. Аналогичные опросы были также проведены в Латвии, Литве и Швеции.