”Просто приносили наличку. Но даже мы не знаем, откуда она”. Как финансировались предвыборные кампании центристов

Вчера на ЭТВ в передаче ”Очевидец” показали документальный фильм про Эдгара Сависаара. Несколько человек, связанных с предвыборными кампаниями Центристской партии, сказали, что во время предвыборной гонки не обращали внимания: законны или нет были деньги, на которые она проводилась.

”Я помню одну из таких кампаний, когда Эдгар в последний момент сказал, мол, теперь мы должны влить несколько сотен тысяч или миллионов крон дополнительно. Когда отвечающий за финансовую сторону спросил, откуда, Эдгар ответил, что сейчас это неважно — важна победа на выборах”, — припомнил бывший глава МВД и бывший член правления центристов Айн Сеппик.

Больше всего о предвыборных кампаниях поведал Пааво Петтай, который устраивал из аж 18 раз. Он был и одним из важнейших свидетелей по делу Сависаара.

”Бывали времена, когда просто приносили наличку. Но даже мы не знаем, откуда она. Но если тебе нужны были деньги — особо вариантов не было”, — поведал Петтай.

В целом же жили от выборов до выборов, и, придя к успеху, можно было покрыть расходы на выборы. В конце концов у партии скопилось столько долгов перед Петтаем, что они не смогли расплатиться.