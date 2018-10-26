26.10.2018, 19:20

”Просто мистика”. Женщина по неизвестной причине завещала КаПо две квартиры, в одной из которых ее позже жестоко убили

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в убийстве обвиняется Урмас с битой
Дагне Михкельс
Дагне Михкельс
 
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”Просто мистика”. Женщина по неизвестной причине завещала КаПо две квартиры, в одной из которых ее позже жестоко убили
Mõrvatud naise pärandi hooldaja sõnul seisab Tallinna korter praegu tühjana.Foto: Madis Veltman

КаПо не намерена добровольно отказываться от двух квартир, которые по неизвестной причине завещала им убитая в августе прошлого года женщина, пишет Eesti Päevaleht.

Родственники опротестовали завещание в Харьюском уездном суде и пытаются добиться аннулирования документа, чтобы все имущество убитой, в том числе квартиры, отошли семье.

Вопрос, почему женщина завещала недвижимость КаПо, волнует всех.

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