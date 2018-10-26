”Просто мистика”. Женщина по неизвестной причине завещала КаПо две квартиры, в одной из которых ее позже жестоко убили Дагне Михкельс EST 2

Mõrvatud naise pärandi hooldaja sõnul seisab Tallinna korter praegu tühjana. Foto: Madis Veltman

КаПо не намерена добровольно отказываться от двух квартир, которые по неизвестной причине завещала им убитая в августе прошлого года женщина, пишет Eesti Päevaleht.