Проститься с митрополитом Корнилием можно до воскресенья в соборе Александра Невского

19 апреля на 94-м году скончался митрополит Таллиннский и всея Эстонии Корнилий. Его отпевание будет совершено в воскресенье, 22 апреля. В 9:30 начнется чтение Часов, в 10:00 — Божественная литургия, после которой состоится отпевание. Ориентировочно в 14:00 — похороны на Александро-Невском кладбище.

Прощаться с почившим можно до воскресенья, а также в воскресенье с 8:00 и до начала отпевания.

19 апреля 2018 года отошел ко Господу Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Корнилий.

Вечером тело новопреставленного было принесено в кафедральный Александро-Невский собор, где были совершены первые заупокойные литии, а затем священнослужители начали читать Евангелие.

После Литии, под председательством Преосвященнейшего Лазаря, епископа Нарвкого и Причудского состоялось экстренное заседание Синода ЭПЦ МП.

На заседании Синода обсуждались организационные вопросы по проведению отпевания и похорон почившего Предстоятеля ЭПЦ МП. Было решено: провести отпевание в кафедральном Александро-Невском соборе в воскресенье, 22 апреля. Начало Богослужения в 9:30, похороны на кладбище в 14:00.