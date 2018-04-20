20.04.2018, 11:24

Проститься с митрополитом Корнилием можно до воскресенья в соборе Александра Невского

похороны 22 апреля
rus.delfi.ee
EST 11
Metropoliit Kornelius
Metropoliit KorneliusFoto: Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik

19 апреля на 94-м году скончался митрополит Таллиннский и всея Эстонии Корнилий. Его отпевание будет совершено в воскресенье, 22 апреля. В 9:30 начнется чтение Часов, в 10:00 — Божественная литургия, после которой состоится отпевание. Ориентировочно в 14:00 — похороны на Александро-Невском кладбище.

Прощаться с почившим можно до воскресенья, а также в воскресенье с 8:00 и до начала отпевания.

19 апреля 2018 года отошел ко Господу Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Корнилий.

Вечером тело новопреставленного было принесено в кафедральный Александро-Невский собор, где были совершены первые заупокойные литии, а затем священнослужители начали читать Евангелие.

После Литии, под председательством Преосвященнейшего Лазаря, епископа Нарвкого и Причудского состоялось экстренное заседание Синода ЭПЦ МП.

На заседании Синода обсуждались организационные вопросы по проведению отпевания и похорон почившего Предстоятеля ЭПЦ МП. Было решено: провести отпевание в кафедральном Александро-Невском соборе в воскресенье, 22 апреля. Начало Богослужения в 9:30, похороны на кладбище в 14:00.

Также был составлен циркуляр для Приходов ЭПЦ МП, что согласно Уставу п. 3.3.12. "В случае кончины Предстоятеля ЭПЦ МП, его ухода на покой, нахождения под церковным судом или иной причины, делающей невозможным исполнением им должности Предстоятеля до созыва Собора временное управление Церковью переходит к старейшему по сану, при равенстве по сану, то старейшему из них по хиротонии епархиальному или викарному архиерею ЭПЦ МП, а в отсутствии такового — непосредственно Патриарху Московскому и всея Руси.

В последнем случае в неотложных церковно-гражданских делах ЭПЦ МП представляет Синод в полном составе, если иное не будет определено Патриархом Московским и всея Руси.

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