Просроченный паспорт и борьба с зеленым змием. Диджей из Таллинна и уроженец Ида-Вирумаа живут в питерской палатке для бездомных

”Организация существует за счет пожертвований, как от ”Мальтийской службы помощи Германии”, так и от городских и материальных структур, — рассказывает Михаил. — Приют, который находится перед вами, это большая МЧС-овская палатка, она рассчитана на 40 человек”.

Здесь стоят двухъярусные кровати, нижние ярусы предназначены для бездомных инвалидов. Это единственное место в Санкт-Петербурге, куда может попасть бездомный инвалид без всяких бюрократических заморочек — предоставления документов и медицинских справок.

”Инвалиды сюда поступают самые разные, в том числе и самой разной национальности. Довольно много было белорусов, украинцев, есть еще два человека родом из Эстонии”, — говорит Михаил.

По его словам, средний срок пребывания здесь одного бездомного инвалида — 2,5-3 месяца. Некоторые уходят сразу, если они начинают пить. Потому что самое главное правило пребывания здесь — трезвый образ жизни. ”Некоторые, у которых нет регистрации и даже гражданства, как у Алексея, задерживаются здесь на годы”, — отмечает представитель благотворительной службы.

Помимо ночлега постояльцы палатки получают трехразовое питание. Привозят его добровольческие организации, с которыми активно сотрудничает ”Мальтийский орден”. Это и католики, и православные, даже кришнаиты по вечерам привозят вегетарианскую еду. ”Наша цель — сделать так, чтобы люди вернулись домой. Так как большинство из них — это люди с инвалидностью: либо ампутация, либо инсульты, переломы. Мы помогаем таким людям вернуться в города ближнего зарубежья. Есть такие моменты, которые, к сожалению, нам не решить. Например, вопросы гражданства людей, которые его не имеют или имеют паспорта граждан советского союза. Это для нас большая проблема. Проще, когда у человека был российский паспорт”, — признает Михаил. Он выражает надежду, что с помощью данного репортажа получится найти близких или родственников Дениса и Алексея. ”Тем более, что эти люди тяжело больны, и хочется, чтобы они прожили остаток своей жизни в человеческих условиях”, — добавляет Михаил.

На сайте ”Мальтийской службы" помощи есть счет для пожертвований. ”Мы, кстати, нечасто просим, просто показываем, что мы делаем, и если кто-то захочет сделать пожертвования, то будем очень благодарны”, — говорит Калашников. Заходим в палатку. По обе стороны стоят двухъярусные кровати, при входе — телевизор и печка. Здесь даже жарко. В самом конце виден еще один ”отсек”, огражденный занавеской. Там находятся женщины. В мой приезд с обитателями палатки работали медики. Они просят их не снимать. Три медика сосредоточились вокруг мужчины. С виду ему за 50. На его ногу страшно смотреть — нижняя часть бедра сгнила. Врачи оборачивают ее журналами и забинтовывают. Снаружи палатки слышна сирена. Это приехала скорая. Заходят врачи, забирают мужчину и уводят.

Диджей из Эстонии

А тем временем Алексей начинает свой рассказ. ”В Эстонии я окончил школу. Когда я был маленький, моя мама была фотографом. Она публиковалась в эстонском журнале ”Рыбак Эстонии”. К сожалению, мама уже умерла”, — рассказывает Алексей.

А когда Алексей вырос, то пошел по стопам мамы, тоже стал фотографировать. ”Стал относить свои фотографии в газеты, их стали публиковать в ”Советской Эстонии” и ”Молодежь Эстонии”. Алексей делал фоторепортажи с концертов российских звезд. Он до сих пор хранит в компьютере фотографии газет, где были напечатаны его снимки. Алексей показывает статьи, проиллюстрированные его фотографиями с группами ”Любэ”, ”Комбинация”, Игорем Николаевым.

”А потом я пошел работать на ”Радио 4". Моя передача называлась ”Твой стиль”. Передача была посвящена музыке, — вспоминает Алексей. — Постепенно параллельно с этой передачей я стал заниматься диджейством. С бобинных магнитофонов начинал, потом перешел на кассеты, а потом на диски. С компьютером я начал работать, когда переехал в Петербург”.

В Эстонии Никоноров работал в клубах Hollywood, Decolte, Arctica под диджейским именем Nick.

Потом Алексей уехал из Эстонии на Украину, на этом настояла бабушка. Там Алексей продолжил работу диджеем в клубе. Через какое-то время переехал в Петербург. Стал жить с девушкой Любой, которая, к слову, тоже родом из Эстонии, из Нарвы. Вместе они прожили 7 лет.

Более 10 лет Алексей проработал в питерских клубах как диджей Alan.