04.05.2017, 11:35

Проситель убежища: я хотел спалить центр Харку и покончить с собой


rus.delfi.ee
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Проситель убежища: я хотел спалить центр Харку и покончить с собой
foto Andres Putting

Проситель убежища путем поджога центра Харку пытался избежать отправки на родину.

Ходатайствовавший об убежище заявил в суде, что на родине в Кыргызстане его ждала бы мучительная смерть. Прокуратура, однако, полагает, что опасного для себя самого и окружающих подсудимого через год все же придется отправить домой.

Подсудимый Ильхамжан Баратов, по его словам, не собирался покидать горящий дом. "У меня было в планах спалить центр и покончить с собой", — сказал Баратов.

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