Проситель убежища: я хотел спалить центр Харку и покончить с собой

Проситель убежища путем поджога центра Харку пытался избежать отправки на родину.
Ходатайствовавший об убежище заявил в суде, что на родине в Кыргызстане его ждала бы мучительная смерть. Прокуратура, однако, полагает, что опасного для себя самого и окружающих подсудимого через год все же придется отправить домой.
Подсудимый Ильхамжан Баратов, по его словам, не собирался покидать горящий дом. "У меня было в планах спалить центр и покончить с собой", — сказал Баратов.
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