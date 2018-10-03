03.10.2018, 17:20

"Прошу вернуть человеку квартиру!" Сантехники и поддельные завещания: как группа лиц присваивала недвижимость в столице

 (8)
Тармо Вахтер
 
Кирсти Вайнкюла
 
EST 3
"Прошу вернуть человеку квартиру!" Сантехники и поддельные завещания: как группа лиц присваивала недвижимость в столице
Vallo Kruuser

Еженедельник Eesti Ekspress пишет о том, как при помощи поддельных завещаний группе лиц удалось присвоить несколько квартир в столице.

”Прошу вернуть человеку его квартиру! Мы знаем, что Полина не писала завещания. Тогда кто это сделал?”, — спрашивает адвокат Владимир Садеков в суде.

В зале царит молчание. Садеков выступает стоя, хотя в гражданском суде это не обязательно. Он — один из самых выдающихся адвокатов славянского происхождения, действующих в столице. Среди его клиентов — лидер Кемеровской ОПГ Вячеслав Гулевич и гроза пожилых людей Эстонии Лийз Хаавел.

Однако на этом заседании в Таллиннском окружном суде в сентябре этого года Садеков представляет ставшую жертвой мошенников женщину.

Все началось в августе 2008 года, когда в крошечной квартире Полины собрались трое: председатель КТ Вильде, 96 Виталий Вестеринен и сантехники Роман и Сергей.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Путин рассказал о "деле Скрипалей", сравнив разведчиков с проститутками

03.10.2018
Президент РФ Владимир Путин назвал подонком и предателем экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, вместе с дочерью Юлией отравленного в Солсбери в начале марта. Глава государства добавил, что между шпионами и проститутками есть много общего, и они играют важную роль в обществе. Выступая на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", президент также заявил, что Москва не причастна ни к каким отравлениям.
Подробнее


Васильев о премии 18 евро и несостоявшемся переходе в Россию

03.10.2018
34-летний полузащитник Константин Васильев играет в Польше уже пятый сезон. Вызовы на матчи в сборную Эстонии футболист получал как из высшего дивизиона польского первенства, так и из команды шестой лиги, за которую он выступает сейчас.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Cameleon
290,- €
269,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JS/61
139,- €
118,15 €
-15% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JS/01A
139,- €
118,15 €
-15% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
126,65 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €

Правительство по ошибке дало 700 000 евро на ремонт несуществующего детсада

03.10.2018
Среди правительственных региональных пособий на инвестиции — 700 000 евро на ремонт детсада в Кастре, что в Тартумаа. Однако выяснилось после разговора с волостным старейшиной-соцдемом Прийтом Ломпом, что произошла ошибка, и деньги пойдут на постройку детсада — имеющиеся в реновации не нуждаются.
Подробнее

Больничная касса отказалась компенсировать дорогое лечение 17-летней девушки. Надежда на добрых людей

03.10.2018
Эстонская Больничная касса вновь приняла суровое решение: не компенсировать 17-летней девушке жизненно важное лекарство. Она страдает редким заболеванием крови. Вместо этого ей помогают разные предприятия и жертвователи.
Подробнее



ВИДЕО | Смотрите, как выглядит “кухня будущего”

03.10.2018
Компания Panasonic представила общественности уникальные прототипы гаджетов, которыми, по ее мнению, будет оснащен “дом будущего”. В центре внимания — кухня, которую талантливые инженеры превратили в чудо современных технологий.
Подробнее