"Прошу вернуть человеку квартиру!" Сантехники и поддельные завещания: как группа лиц присваивала недвижимость в столице

”Прошу вернуть человеку его квартиру! Мы знаем, что Полина не писала завещания. Тогда кто это сделал?”, — спрашивает адвокат Владимир Садеков в суде.

В зале царит молчание. Садеков выступает стоя, хотя в гражданском суде это не обязательно. Он — один из самых выдающихся адвокатов славянского происхождения, действующих в столице. Среди его клиентов — лидер Кемеровской ОПГ Вячеслав Гулевич и гроза пожилых людей Эстонии Лийз Хаавел.

Однако на этом заседании в Таллиннском окружном суде в сентябре этого года Садеков представляет ставшую жертвой мошенников женщину.

Все началось в августе 2008 года, когда в крошечной квартире Полины собрались трое: председатель КТ Вильде, 96 Виталий Вестеринен и сантехники Роман и Сергей.