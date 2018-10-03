03.10.2018, 17:20

"Прошу вернуть человеку квартиру!" Сантехники и поддельные завещания: как группа лиц присваивала недвижимость в столице

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Тармо Вахтер
 
Кирсти Вайнкюла
 
EST 4
"Прошу вернуть человеку квартиру!" Сантехники и поддельные завещания: как группа лиц присваивала недвижимость в столице
Vallo Kruuser

Еженедельник Eesti Ekspress пишет о том, как при помощи поддельных завещаний группе лиц удалось присвоить несколько квартир в столице.

”Прошу вернуть человеку его квартиру! Мы знаем, что Полина не писала завещания. Тогда кто это сделал?”, — спрашивает адвокат Владимир Садеков в суде.

В зале царит молчание. Садеков выступает стоя, хотя в гражданском суде это не обязательно. Он — один из самых выдающихся адвокатов славянского происхождения, действующих в столице. Среди его клиентов — лидер Кемеровской ОПГ Вячеслав Гулевич и гроза пожилых людей Эстонии Лийз Хаавел.

Однако на этом заседании в Таллиннском окружном суде в сентябре этого года Садеков представляет ставшую жертвой мошенников женщину.

Все началось в августе 2008 года, когда в крошечной квартире Полины собрались трое: председатель КТ Вильде, 96 Виталий Вестеринен и сантехники Роман и Сергей.

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