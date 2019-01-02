Прошлогоднее отравление кайтселийтчиков мясным рулетом: все анализы в порядке

”19 декабря Ветеринарно-пищевой департамент взял анализ еды как у предприятия, предоставлявшего питание Кайтселийт, так и продуктов, предоставленных двумя его членами. Все анализы соответствовали требованиям”, — поведала пресс-секретарь ведомства Элен Курвитс.

”Чтобы избежать подобных случаев в будущем, необходимо обеспечить безопасность: поддерживать чистоту, мыть руки, отделять готовую пищу от сырой, хорошо пропекать, хранить продукты при соответствующей температуре, а при приготовлении следует использовать чистую воду и свежие продукты”, — посоветовал департамент.

Напомним, как развивались события.

В середине декабря в редакцию обратился читатель Вейко (имя изменено, настоящие имя и фамилия редакции известны — прим. авт.). Мужчина утверждал, что в Таллинне не менее 20 членов Кайтселийта отравились мясным рулетом. Пострадавших, по его словам, могло быть больше, а также вне рядов организации.

По словам главы отдела связей с общественностью Главного штаба Кайтселийта майора Танеля Рютмана, такой инцидент действительно произошел.