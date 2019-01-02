Прошлогоднее отравление кайтселийтчиков мясным рулетом: все анализы в порядке

”На выходных (в середине декабря — прим. ред.) в Таллиннской дружине прошли два курса. У большей части участников — свыше 20 человек — начались боли в животе, тошнота и диарея. Некоторые из пострадавших обратились в больницу и позволили взять у себя пробы. Первоначальный ответ лабораторных анализов: это не вирус, а именно какое-то отравление”, — подчеркнул майор. Что это было за вещество, выяснится, по его словам, в ходе анализов в ближайшие дни.
”Еда была заказана у третьих лиц. Насколько мне известно, в больницу никого не положили”, — добавил Рютман.
Ветеринарно-пищевой департамент и Департамент здоровья также подтвердили эту информацию.
По словам пресс-секретаря Ветеринарно-пищевого департамента Элен Курвитс, они в курсе произошедшего. ”Ветеринарно-пищевой департамент в курсе произошедшего и вместе с Департаментом здоровья занимаемся выяснением обстоятельств”, — заверила она.
”Пострадавшие обратились в Северо-Эстонскую региональную больницу, в Инфекционную клинику, а также к семейным врачам”, — поведал источник.
Мы несколько раз обратились за комментарием к фирме, которая, предположительно, обеспечивала питание на тех учениях. На письма они не ответили.
Delfi продолжит попытки докопаться до истины.