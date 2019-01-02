02.01.2019, 13:55

Прошлогоднее отравление кайтселийтчиков мясным рулетом: все анализы в порядке

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Ольга Привалова
Ольга Привалова
EST 1
Maakodu köögirubriik märts 2016
фото иллюстративноеFoto: Kärri Jürisson

В середине декабря в таллиннском отделении Кайтселийта минимум 20 человек отравились мясным рулетом. К настоящему моменту получены результаты анализов: они — в пределах нормы.

”19 декабря Ветеринарно-пищевой департамент взял анализ еды как у предприятия, предоставлявшего питание Кайтселийт, так и продуктов, предоставленных двумя его членами. Все анализы соответствовали требованиям”, — поведала пресс-секретарь ведомства Элен Курвитс.

”Чтобы избежать подобных случаев в будущем, необходимо обеспечить безопасность: поддерживать чистоту, мыть руки, отделять готовую пищу от сырой, хорошо пропекать, хранить продукты при соответствующей температуре, а при приготовлении следует использовать чистую воду и свежие продукты”, — посоветовал департамент.

Напомним, как развивались события.

В середине декабря в редакцию обратился читатель Вейко (имя изменено, настоящие имя и фамилия редакции известны — прим. авт.). Мужчина утверждал, что в Таллинне не менее 20 членов Кайтселийта отравились мясным рулетом. Пострадавших, по его словам, могло быть больше, а также вне рядов организации.

По словам главы отдела связей с общественностью Главного штаба Кайтселийта майора Танеля Рютмана, такой инцидент действительно произошел.

”На выходных (в середине декабря — прим. ред.) в Таллиннской дружине прошли два курса. У большей части участников — свыше 20 человек — начались боли в животе, тошнота и диарея. Некоторые из пострадавших обратились в больницу и позволили взять у себя пробы. Первоначальный ответ лабораторных анализов: это не вирус, а именно какое-то отравление”, — подчеркнул майор. Что это было за вещество, выяснится, по его словам, в ходе анализов в ближайшие дни.

”Еда была заказана у третьих лиц. Насколько мне известно, в больницу никого не положили”, — добавил Рютман.

Ветеринарно-пищевой департамент и Департамент здоровья также подтвердили эту информацию.

По словам пресс-секретаря Ветеринарно-пищевого департамента Элен Курвитс, они в курсе произошедшего. ”Ветеринарно-пищевой департамент в курсе произошедшего и вместе с Департаментом здоровья занимаемся выяснением обстоятельств”, — заверила она.

”Пострадавшие обратились в Северо-Эстонскую региональную больницу, в Инфекционную клинику, а также к семейным врачам”, — поведал источник.

Мы несколько раз обратились за комментарием к фирме, которая, предположительно, обеспечивала питание на тех учениях. На письма они не ответили.

Delfi продолжит попытки докопаться до истины.

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Спасибо за ответы и удачи!
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