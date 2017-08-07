Прошла неделя августа, а месячная норма осадков уже превышена

В первую неделю августа обильно шел дождь. По словам синоптика службы погоды, количество осадков уже превысило месячную норму.

Со среды по воскресение количество выпавших осадков в Таллинне составило 80,3 мм. Нынешней ночью же количество осадков увеличилось еще на 7,7 мм.

Среднее августовское количество осадков в Эстонии — 83 миллиметра, что составляет 83 литра на м³. В области Таллинн-Харку в среднем отмечено 86 миллиметров, по состоянию на сегодня среднее количество осадков превышено на 1,7 мм.

Несмотря на это, кратковременный дождь пройдет также в конце недели, начиная с четверга. ”В четверг и пятницу будет влажно. Пройдут некоторые осадки, но не сильные”, — сказал синоптик.