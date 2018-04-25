Прошедшая химиотерапию женщина захотела стать матерью. Не владеющая эстонским гинеколог направила ее на стерилизацию

В конце приема Лийна получила от Тамара Гришиной два номера телефона. Один из них Medicum, второй — женской клиники Ида-Таллиннской центральной больницы. "6207171", — зачитывает Лийна номер. На последний Лийна также позвонила: "Мне сказали, что они могут помочь, если есть желание забеременеть или его вообще нет. Вопрос Лийны был "можно ли", а не "как". "Почему я должна записываться туда, если обследование не сделано?" — была озадачена Лийна. Не зная, есть ли у Лийны еще возможность стать матерью, ее направили лишиться ее.

Так же была озадачена акушерка Ида-Таллиннской центральной больницы, которая ответила на звонок. Она подтвердила, что хотя по этому телефону можно получить информацию об услуге, возможность забеременеть после химиотерапии и лишение этой возможности кажутся абсолютно разными вещами. "Но меня удивляет, что врач дала ей этот номер", — сказала акушерка.

Клиника отрекается от Лийны

Клиника случившееся не прокомментировала. Из регистратуры Sadama Medicum пошли обсудить запрос с доктором Гришиной и попросили снова связаться через полчаса. Изначальная открытость регистратуры сменилась жесткой формальностью — с Гришиной не соединили, и официальная иерархия общения дальше привела к секретарю Medicum. Замещавшая находившегося в отпуске секретаря руководитель бюро Хилле Пейтель тоже отказалась обсуждать случай Лийны, тем более подтверждать, была ли вообще Лийна их пациенткой. "По телефону такую информацию мы не обсуждаем, это запрещено", — ответила оставшаяся верной себе Пейтель. Наличие проблемы с языком у Гришиной она не признала: "Я общалась с доктором Гришиной, и ее эстонский язык во всех отношениях понятный".

Наконец Пейтель все-таки посоветовала позвонить в регистратуру Sadama Medicum. С Тамарой Гришиной по-прежнему невозможно было связаться, однако из регистратуры направили дальше выяснять у руководителя Sadama Medicum Энели Вийрсаар. "Мы не отвечаем насчет жалоб пациентов и информации о них. Если ей есть что сказать, то она получит все в своем э-здоровье". На тот факт, что в дигитальной истории Лийны нет и следа о визите к Гришиной и на жалобу Лийны тоже не ответили, руководитель Вийрсаар извинилась: "На письмо мы ей сейчас и отвечаем". Это признание, что Лийна действительно была в Medicum? Вийрсаар испугалась, сделала паузу и опровергла нечаянно сказанное: "Я ничего не могу сказать, я не знаю, о ком вы говорите".

Хотя о пациентке Вийрсаар говорить не могла, проблему с языком у Гришиной она прокомментировала. "Несомненно, у нее не самый беглый эстонский язык, но понимает она, несомненно, намного лучше, если она знает это и на эстонском. Вийрсаар посчитала, что у врача есть сертификат о владении языком, однако никак не смогла это подтвердить или дать информацию, как измерить уровень владения языком у Гришиной.