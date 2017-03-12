Прощание с Пеэтером Тульвисте пройдет 18 марта

Peeter Tulviste Foto: Kuvatõmmis

В следующую субботу, 18 марта, пройдут похороны бывшего ректора Тартуского университета, академика и политика Пеэтера Тульвисте. Он будет погребен на кладбище Раади в Тарту, передает rus.err.ee.