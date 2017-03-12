12.03.2017, 19:00

Прощание с Пеэтером Тульвисте пройдет 18 марта


rus.delfi.ee
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Peeter Tulviste
Peeter TulvisteFoto: Kuvatõmmis

В следующую субботу, 18 марта, пройдут похороны бывшего ректора Тартуского университета, академика и политика Пеэтера Тульвисте. Он будет погребен на кладбище Раади в Тарту, передает rus.err.ee.

Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщила пресс-служба Тартуского университета.

Прощание с Тульвисте начнется в полдень в актовом зале вуза. Затем его похоронят на кладбище Раади, а вечером кафе университета пройдет вечер памяти бывшего ректора.

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