Прощание с Пеэтером Тульвисте пройдет 18 марта

В следующую субботу, 18 марта, пройдут похороны бывшего ректора Тартуского университета, академика и политика Пеэтера Тульвисте. Он будет погребен на кладбище Раади в Тарту, передает rus.err.ee.
Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщила пресс-служба Тартуского университета.
Прощание с Тульвисте начнется в полдень в актовом зале вуза. Затем его похоронят на кладбище Раади, а вечером кафе университета пройдет вечер памяти бывшего ректора.
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