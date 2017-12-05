Прощание с Хансом Калдоя пройдет в эту субботу

Прощание с актером Хансом Калдоя, скончавшимся 1 декабря после тяжелой болезни, пройдет в субботу, 9 декабря, в крематории кладбища Пярнамяэ в Таллинне. Церемония начнется в 14:30.

Калдоя родился 15 ноября 1942 года, в 1969 году окончил студию Таллиннского драматического театра. В 1965-1992 работал актером в Эстонском драматическом театре. С 1992 года был лицом свободной профессии.

На счету Калдоя боле ста театральный ролей, а также различные озвучки, в том числе аудиокниг для слепых.