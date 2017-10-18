Прощальное письмо с парома "Эстония" оказалось фейком

На прошлой неделе эстонские СМИ распространили опубликованную в группе на Facebook Ms Estonia фотографию найденного в Финляндии письма с затонувшего парома "Эстония". Выяснилось, что письмо является подделкой, пишет Eesti Eskpress.

Фейк выдает расположенный внизу листа логотип Esltine, которые был принят в обращение уже после гибели парома.

”Это письмо с парома Estonia. Мы не будем тут переписывать его содержание, но по сути из него можно вычитать трагедию некоторых людей и необъяснимо трагический конец. Видны время и инициалы. Может, кто-то узнает инициалы, чтобы можно было выяснить, кто это написал!” — было сказано в первоначальном посте.