08.07.2018, 18:25

Прощайте, хмурые деньки! На предстоящей неделе в Эстонии будет жарко

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rus.delfi.ee
EST 7
Suvine põld
Suvine põldFoto: Anni Õnneleid

Несмотря на кратковременные дожди и грозы, на предстоящей неделе погода в Эстонии будет по-настоящему летним и воздух прогреется до 26 градусов.

По данным pogoda.ee, в ночь на понедельник ожидается небольшая и переменная облачность. В отдельных местах кратковременный дождь. Ветер северо-западный 2-8 м/с. Температура воздуха 11…16°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Вероятность осадков выше на востоке и юге Эстонии. Ветер северной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 19..24°C.

Вторник, 10.07:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, восточный 1-7 м/с. Температура воздуха 10..16°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность, во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, восточный 1-7 м/с. Температура воздуха 19..24°C.

Среда, 11.07:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, восточный 1-7 м/с. Температура воздуха 11..16°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, восточный 1-7 м/с. Температура воздуха 19..25°C.

Четверг, 12.07:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 12..17°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный, восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 20…26°C.

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