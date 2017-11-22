Прощай, Кунстиакадемия! У семи столичных остановок появились новые названия

Распоряжением Таллиннской городской управы определены названия пяти и изменены названия двух остановок общественного транспорта, сообщает Раэпресс.

Бывшая остановка Таммсааре теэ на одноименной улице теперь будет называться Мустамяэ теэ, чтобы на одной линии не было двух одноименных остановок.

Поскольку Художественная академия с улицы Гонсиори выбыла, то носившая ее имя остановка Кунстиакадемия отныне будет именоваться Кивисилла — по названию расположенной неподалеку улицы.

Остановка между улицами Сальме и Гранийди на улице Копли получила название Сальме, остановка в районе перекрестка улицы Кадака и переулка Рехе получила название Рехе.

Остановка в районе перекрестка улиц Котермаа и Астангу теперь называется Котермаа. На улице Астангу появилась и остановка Ялами, расположенная в районе перекрестка с перспективной улицей Ялами.

Остановка на Пярнуском шоссе неподалеку от реки Пяэскюла получила название Силлаотса по названию хутора, расположенного неподалеку около каменного моста (Sillaotsa в переводе с эстонского означает Мостоконечная, т.е. расположенная у одного из концов моста).