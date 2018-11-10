Проработавшему со школьниками 33 года директору больше не место в классе

История Майта Тыйтоя — лишь надводная часть айсберга, потому что по оценке директора, на самом деле отсутствие квалификации педагога может стать проблемой приблизительно для тысячи учителей по всей Эстонии. ”Коротко подытоживая, судьбу учителей — особенно учителей постарше — решило 1 сентября 2013 года, — поясняет Тыйтоя. — Именно тогда вступило в силу постановление Министерства образования и науки, которое было принято тремя днями ранее. Оно касалось приведения квалификационных требований, предъявляемым к работающим в основных школах и гимназиях директорам, завучам, учителям и опорным специалистам, в соответствие с нормами современности. Другими словами, те, кто в тот судьбоносный день не работали в школе в качестве учителей, исполняя, например, обязанности директора/завуча или трудясь совсем в другом месте, в одночасье потеряли квалификацию педагога и должны теперь снова доказать, что они могут стоять перед классом в соответствии с профессиональным стандартом, утверждённым государством”.

Когда пять лет назад в ”Учительской газете” пояснялся смысл принятого проекта постановления (оно было принято 28 августа 2013 и вступило в силу через три дня, т.е. 1 сентября 2013), то подчёркивалось, что изменения в законодательстве коснутся не работающих в основных школах и гимназиях директоров, завучей, учителей и опорных специалистов, которые соответствовали квалификационным требованиям, действовавшим до 1 сентября 2013 года, а только тех, кто приступит к работе начиная с этой даты. Таким образом, учителя постарше могли не волноваться за своё будущее, поскольку постановление, по их собственному мнению, их не затрагивало.

Загвоздка же заключалась в том, что эти самые учителя постарше, имеющие педагогическую квалификацию, вмиг потеряли её, если работали в тот волшебный день, например, по контракту завучем и не давали при этом уроков. Ещё они могли податься в другую стезю или намеревались вернуться в систему школьного образования когда-то позднее.

Истинное же значение постановления стало известно лишь в этом году, после того как в позапрошлом году в ставшую вновь муниципальной Кейласкую школу пришли с плановой проверкой чиновники Министерства образования и науки. Они обнаружили, что у нескольких учителей отсутствует требуемая квалификация педагога, потому как по несчастливому совпадению обстоятельств они работали 1 сентября 2013 года либо на основании другого договора, не давая при этом уроков, либо были заняты другой работой вне школьной системы.

Учителя жалуются на несправедливость со стороны государства

По словам Майта Тыйтоя, для учителей это был большой шок, потому что никто из них и думать не думал, что принятием постановления можно лишить квалификации только потому, что в один из дней они работали на основании не того договора. ”Многие учителя, которых теперь коснулась эта проблема, имеют трудовой стаж от десяти до двадцати лет, высшее образование, у некоторых даже несколько степеней магистра, плюс они все постоянно повышают квалификацию на курсах, — объясняет директор Кейлаской школы причину возмущения учителей. — Они считают, что необходимость повторного получения квалификации педагога является явной несправедливостью, и я их понимаю. Печалит то, что некоторые хорошие и опытные педагоги готовы скорее уйти из школы, нежели в очередной раз доказывать свою состоятельность, потому что они считают, что государство их унизило. В бытность свою они захотели стать именно учителями, и им пришлось приложить немало усилий, чтобы этого добиться. Я говорю не о советском образовании, а о тех педагогах, которые получили диплом в Эстонской Республике”.

Тыйтоя добавил, что эта проблема касается всей Эстонии, а не одних только учителей Кейлаской школы. ”В 2013 году, когда происходила реорганизация школьной системы, подобной неопределённости и критики было предостаточно, — вспоминает директор. — Как тогда школам сервировали нюансы перемен и делали ли это вообще, неясно, поскольку постановление вступило в силу только через три дня после его принятия. В любом случае, по состоянию на сегодняшний день ясно, что многие школы поняли постановление по-разному”.

”Пять лет назад тогдашний министр образования Аавиксоо, комментируя проект постановления, объяснил намерение Минобрнауки осовременить предъявляемые к учителям квалификационные требования необходимостью сделать эстонскую школьную систему более открытой, — продолжает Майт Тыйтоя. — Подразумевалось, что помимо педагогической компетентности одной из составляющих этой системы станет также разнообразный жизненный и рабочий опыт учителей — таким образом школьные знания можно было бы объединить с житейской мудростью. Однако сегодня мы все видим, что эти слова оказались пустым звуком, потому что опытные педагоги, обогащавшие 1 сентября 2013 года свой жизненный и трудовой опыт в какой-нибудь другой должности, и вовсе остались без своей квалификации. Очень многие педагоги возмущены таким ходом событий и чувствуют, что государство поступило с ними несправедливо”.

Школа всё-таки может взять на работу учителя без квалификации, но лишь на основании срочного договора, да и то только после провалившегося обязательного конкурса. Однако это не гарантирует учителям чувства стабильности, уверен Тыйтоя. ”Эти учителя овладели своим ремеслом так же, как и представители других профессий, у них богатый опыт работы и они посещали курсы повышения квалификации, — описывает Тыйтоя эмоции учителей. — Они отдали школе несколько десятков лет своей жизни и внесли свой вклад в развитие детского образования, но теперь могут работать только по срочному договору, словно у них пожизненный испытательный срок. Само собой разумеется, это вызывает чувство досады”.