Проработавшая два дня ледовая дорога обошлась в 10 тысяч евро

Открытая меду островами Сааремаа и Хийумаа ледовая дорога было открыта лишь два дня, а ее обустройство обошлось в 10 000 евро, пишет Saarte Hääl.

В четверг была открыта ледовая дорога Трийги-Тяркма, а в субботу уже сообщили, что власти вынуждены ее закрыть из-за образовавшихся на ней трещин в связи с большим потоком машин.

Трещины образовались из-за чрезмерной нагрузки на лед, так как не все водители соблюдали дистанцию в 250 метров.

По словам представителя Спасательного департамента, расходы в 10 000 евро включают в себя также траты на предварительные исследования.