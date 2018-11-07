Пропала посылка или письмо? Не все еще потеряно. Читайте, что делать в подобном случае

Произошел инцидент — посылку почему-то доставили в соседний дом, хотя на ней был указан верный адрес. Потом в почтовом ящике оказалась реклама, на которой был указан адрес уже того соседнего дома. Невольно закралось подозрение — может ли быть так, что почтальон просто не знает номера домов? И что же можно сделать, если посылка все-таки потерялась?

По словам руководителя по связям с общественностью Omniva Маттиаса Кайва, большая часть почтальонов Omniva являются сотрудниками с большим рабочим стажем, которые знают свой рабочий район вдоль и поперек и, как правило, не нуждаются при работе во вспомогательных устройствах. При необходимости почтальоны имеют с собой смартфоны и подобное, на которых есть приложения с картами.

"Обучение почтальонов длится как минимум месяц, в течение которого ментор (из специально выбранных и обученных опытных сотрудников) вводит нового работника в курс с его рабочим районом и деталями рабочего процесса. Также для сотрудников проводятся различные курсы вождения, например, курсы экономичного и безопасного вождения", — ответил Кайв.

Ваша посылка все же потерялась. Что дальше?

Если посылка до адресата не дошла, и ее невозможно отследить на сайте Omniva, то клиент — будь то получатель или отправитель — может подать заявление о поиске посылки, говорит Кайв. Заявление можно подать как в среде э-обслуживания, так и в любой почтовой конторе Omniva.