29.06.2018, 07:19

Проникнитесь правами ребенка! "В моей семье имеются наркозависимые"

 (16)
"МК Эстония"
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narko-1Foto: Ilmar Saabas

В моей семье имеются наркозависимые: женщина (стаж употребления более пяти лет), ее наркозависимый муж (на метадоновом лечении более двух лет). У них есть ребенок в возрасте двух лет, пишет анонимный читатель "МК Эстония".

Как я понимаю по некоторым публикациям (статьи ”Под прессом” от 11 апреля и ”Дамоклов меч” от 25 апреля), началась кампания в защиту прав наркозависимых. Журналистам подбросили новую тему, и они с энтузиазмом начали ее разрабатывать, доверительно полностью опираясь на точку зрения наркозависимых родителей и мало задумываясь, как дискредитация службы защиты детей скажется на защите ПРАВ ДЕТЕЙ таких людей.

Хочу сказать огромное спасибо социальному работнику, который держит ”дамоклов меч” над родителями в защиту Арсения. Право быть неподконтрольными родителями таким людям надо доказать не благими намерениями, а делами. Биография женщины дает повод сомневаться, что ее хватит надолго.

Первого ребенка она бросила ”по ошибке молодости в 17 лет”, о дочери она 17 лет узнавала случайно от чужих людей. Понимаю, что мать действительно не может привести дочь-наркоманку в дом с младенцем, но ее отказ от дочери сегодня выглядит циничным. Теперь о делах недавних. Арсению не было и года, а мама ”сорвалась” (заметьте, вовсе не из-за соцработника и полиции, а просто приехала сестра, привезла наркотики и…). И правильно, что забрали ребенка без предупреждения. Как правило, для таких людей предупреждений надо тысячу и одно, и на каждое предупреждение они будут клясться, что это было в последний раз, что они не виноваты. А так, видимо, родители все-таки заволновались.

Если они хотят иметь ребенка, то пусть бросают наркотики и терпят бесконечные внезапные проверки несколько лет, чтобы служба охраны детей убедилась в их надежности. И пусть радуются, что их тесты чистые — значит, они на высоте. Если они взрослые люди, действительно осознающие ситуацию, они поймут, что все делается в интересах ребенка, а свои чувства и амбиции задвинут подальше.

Мать встала на метадон. Но метадон не лечит наркоманов, он только облегчает их состояние. На метадоне люди, по сути, привязаны к наркотику, только более слабому, психологически они не готовы к жизни без зависимости.

Все, кто прошел через наркоту, знают, что отказ от наркотиков — очень тяжелый и длительный процесс, поэтому родителям Арсения надо не обижаться на проверки, а понимать, что они проводятся в интересах их любимого сына и что их соцработник очень ответственный человек.

ТОП

Еще скажу, что я не понаслышке знаю, как трудно отобрать родительские права у наркозависимых и как хорошо они умеют манипулировать этими правами. Хотелось бы, чтобы журналисты больше прониклись ПРАВАМИ РЕБЕНКА.

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Спасибо за ответы и удачи!
"МК Эстония"
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