Проникнитесь правами ребенка! "В моей семье имеются наркозависимая женщина…"

В моей семье имеются наркозависимая женщина (стаж употребления более пяти лет), ее наркозависимый муж (на метадоновом лечении более двух лет) и их ребенок в возрасте двух лет, пишет анонимный читатель "МК Эстония".
Как я понимаю по некоторым публикациям (статьи ”Под прессом” от 11 апреля и ”Дамоклов меч” от 25 апреля), началась кампания в защиту прав наркозависимых. Журналистам подбросили новую тему, и они с энтузиазмом начали ее разрабатывать, доверительно полностью опираясь на точку зрения наркозависимых родителей и мало задумываясь, как дискредитация службы защиты детей скажется на защите ПРАВ ДЕТЕЙ таких людей.
Хочу сказать огромное спасибо социальному работнику, который держит ”дамоклов меч” над родителями в защиту Арсения. Право быть неподконтрольными родителями таким людям надо доказать не благими намерениями, а делами. Биография женщины дает повод сомневаться, что ее хватит надолго.