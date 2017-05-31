31.05.2017, 17:00

Прокурор потребовал приговорить экс-директоров PERH к условным срокам

 (2)
rus.delfi.ee
EST
PERH-i endise juhi Tõnis Alliku ja haigla IT-juhi Marko Kilgi istung Harju maakohtus.
PERH-i endise juhi Tõnis Alliku ja haigla IT-juhi Marko Kilgi istung Harju maakohtus.Foto: Rauno Volmar

В среду, 31 мая, госпрокурор Стевен-Христо Эвестус в Харьюском уездном суде потребовал приговорить бывшего главу Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Тыниса Аллика и директором отдела инфотехнологий PERH Марко Килька к условным срокам.


По мнению Эвестуса, Аллику нужно дать два года условно с трехлетним испытательным сроком, а Кильку — год и восемь месяцев условно с испытательным сроком в два года и шесть месяцев, передает новостной портал rus.err.ee со ссылкой на ERR.

Также Эвестус потребовал для Аллика в качестве дополнительного наказания трехлетний запрет занимать руководящие должности. Для Килька этот запрет, по оценке Эвестуса, должен быть на год меньше.

Адвокат Маргус Курм же считает, что Аллика и Килька нужно оправдать по всем пунктам обвинения.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии