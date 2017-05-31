Прокурор потребовал приговорить экс-директоров PERH к условным срокам

В среду, 31 мая, госпрокурор Стевен-Христо Эвестус в Харьюском уездном суде потребовал приговорить бывшего главу Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Тыниса Аллика и директором отдела инфотехнологий PERH Марко Килька к условным срокам.



По мнению Эвестуса, Аллику нужно дать два года условно с трехлетним испытательным сроком, а Кильку — год и восемь месяцев условно с испытательным сроком в два года и шесть месяцев, передает новостной портал rus.err.ee со ссылкой на ERR.

Также Эвестус потребовал для Аллика в качестве дополнительного наказания трехлетний запрет занимать руководящие должности. Для Килька этот запрет, по оценке Эвестуса, должен быть на год меньше.

Адвокат Маргус Курм же считает, что Аллика и Килька нужно оправдать по всем пунктам обвинения.