Прокурор надеется, что Сависаар достаточно здоров для участия в процессе, который начнется в июне

На сегодняшнем предварительном заседании по делу Эдгара Сависаара решили, что заседания начнутся в июне и продлятся по меньшей мере год.

Ведущий госпрокурор Стевен-Христо Эвестус по окончании предварительного заседания сказал Delfi, что заседания начнутся в июне, продолжатся после летнего отпуска в сентябре и затем будут проходить почти каждую неделю до весны. Он выразил надежду, что решение суда первой инстанции будет в 2018 году.

Адвокат Сависаара попросил месяц дополнительного времени для составления объемного акта защиты, поэтому запланировано провести одно дополнительное предварительное заседание 21 марта. Тему здоровья Сависаара на заседании не обсуждали, поскольку связанных со здоровьем ходатайств на сегодняшнем предварительном заседании не поступало.

Эвестус выразил надежду, что Сависаар достаточно здоров для участия в процессе. "Я в таком же неведении, как и вы. Учитывая дошедшие до меня через общественность месседжи, разумеется, я надеюсь, что Эдгар Сависаар достаточно здоров, чтобы прийти на заседание и участвовать в нем, потому что месседж был, что и он ждет быстрого решения по этим, по его мнению, необоснованным обвинениям", — сказал Эвестус.

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Сегодня в 9 часов в Харьюском уездном суде собрались адвокаты, ведущий госпрокурор и судья вместе с помощниками, чтобы назначить даты заслуживающих большого внимания судебных заседаний.

Многие причастные к делу дали понять, что в их интересах начать судебный процесс при первой возможности. На какое время назначат вступительное заседание, зависит, разумеется, и от очереди в суде.

Хотя предварительное заседание в большой мере для согласования технических деталей и к тяжбе по существу еще не переходят, примечательно, что представляющий как Сависаара, так и Центристскую партию присяжный адвокат Оливер Няэс сегодня в суд не пришел. Он в отпуске. Няэса заменяет его коллега, помощник присяжного адвоката Гретта Олтьер-Тимберг.

Генеральный секретарь Центристской партии Яак Ааб дал понять, что поскольку обвинения Сависаара и Центристской партии связаны, то и тактика защиты по меньшей мере сначала одинаковая. "Мы же не можем сказать, что одна тактика защиты в том эпизоде, где Центристская партия, и другая тактика защиты в эпизоде, в котором обвиняют Эдгара Сависаара. Тот эпизод, который против конкретно Эдгара Сависаара и Центристской партии, один в один такой же", — заверил он.