Прокурор изменил обвинения в отношении бывших глав PERH

Госпрокуратура начала уголовное производство в отношении фирмы Helmes и ее представителя Андреса Кукка. Ранее они значились потерпевшими, пишет Eesti Päevaleht.

Во вторник в 12 часов заседание открыл прокурор Эвестус, зачитавший измененное обвиенние. Он отметил, что после допроса представителей Helmes Яана Пиллерсаара, Андреса Кукка, консультанта турбюро и обвиняемых у него возникло подозрение, что Кукк был введен в заблуждение, как он и сам утверждал.

В соответствии с новым обвинением, прокуратура обвиняет Аллика и Килька в неоднократном получении взятки от группы лиц. В обвинение была добавлена формулировка ”от группы лиц”, и оно по-прежнему касается участия в мероприятиях для клиентов, устроенных Dussmann. Эвестус убрал из нового обвинения формулировку ”мошенничество” и изменил его таким образом, что эпизоды мошенничества теперь являются частью обвинения в получении взятки.

Также в отношении обоих лиц прокурор оставил неизменным обвинение в присвоении. Оно касается турпутевок для супруг обоих обвиняемых, за которые платила PERH.

Основные споры в рамках обвинения во взяточничестве идут вокруг законности организованной для руководителей больницы фирмой P. Dussmann Eesti OÜ зарубежной поездки. Также подсудимые обвиняются в том, что они ездили отдыхать за счет фирмы Helmes AS, которая занималась развитием инфосистем PERH.