14.09.2018, 11:30

Прокуратура завершила расследование дела Таави Сынаялга о стрельбе в центре Таллинна. Он был под кокаином

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rus.delfi.ee
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Tulistamine Tallinna kesklinnas, Pärnu maanteel
Tulistamine Tallinna kesklinnas, Pärnu maanteelFoto: Jaanus Lensment

Прокуратура завершила расследование и направила в суд материалы уголовного дела о стрельбе в центре Таллинна в июне этого года, сообщает rus.err.ee со ссылкой на утренние теленовости ERR.


Обвинения в грубом нарушении общественного порядка предъявлены 34-летнему Таави Сынаялгу.

Согласно материалам следствия, 30 июня утром на Пярнуском шоссе в ходе уличного конфликта Таави Сынаялг выстрелил в руку 26-летнему мужчине, который был доставлен в больницу, его ранение оказалось не очень серьезным.

Самого Сынаялга, у которого было разрешение на оружие, сначала задержали, а затем арестовали. По данным прокуратуры, в момент совершения преступления он находился под воздействием кокаина.

Tallinn Hockey weekend
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