Прокуратура завершила расследование дела Таави Сынаялга о стрельбе в центре Таллинна. Он был под кокаином



Обвинения в грубом нарушении общественного порядка предъявлены 34-летнему Таави Сынаялгу.

Согласно материалам следствия, 30 июня утром на Пярнуском шоссе в ходе уличного конфликта Таави Сынаялг выстрелил в руку 26-летнему мужчине, который был доставлен в больницу, его ранение оказалось не очень серьезным.

Самого Сынаялга, у которого было разрешение на оружие, сначала задержали, а затем арестовали. По данным прокуратуры, в момент совершения преступления он находился под воздействием кокаина.