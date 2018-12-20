20.12.2018, 13:56

Прокуратура встала на сторону Таранда и не удовлетворила жалобу EKRE о сорванном митинге

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rus.delfi.ee
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Tarand hüppas EKRE poliitnõuniku Urmas Espenbergi toetava tõuke saatel lavalt alla.
Tarand hüppas EKRE poliitnõuniku Urmas Espenbergi toetava tõuke saatel lavalt alla.Foto: Kaader videost

Пыхьяская прокуратура решила не удовлетворять жалобу EKRE в отношении Индрека Таранда, так как сочла, что соцдем не мешал людям участвовать в митинге и не препятствовал организаторам проводить митинг.

Еще до обращения в прокуратуру, EKRE написала заявление в полицию и просила возбудить в отношении Таранда дело по 158-й статье Пенитенциарного кодекса, поскольку он препятствовал проведению законно организованного публичного собрания и сломал принадлежащий организаторам микрофон.

26 ноября возле Рийгикогу проходила акция протеста против миграционного пакта ООН. В ней принимали участие сторонники EKRE, а Индрек Таранд схватил микрофон и призывал голосовать за соцдемов. В результате стороннике EKRE на него набросились, повалили на землю и побили.

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