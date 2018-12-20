Прокуратура встала на сторону Таранда и не удовлетворила жалобу EKRE о сорванном митинге

Еще до обращения в прокуратуру, EKRE написала заявление в полицию и просила возбудить в отношении Таранда дело по 158-й статье Пенитенциарного кодекса, поскольку он препятствовал проведению законно организованного публичного собрания и сломал принадлежащий организаторам микрофон.

26 ноября возле Рийгикогу проходила акция протеста против миграционного пакта ООН. В ней принимали участие сторонники EKRE, а Индрек Таранд схватил микрофон и призывал голосовать за соцдемов. В результате стороннике EKRE на него набросились, повалили на землю и побили.