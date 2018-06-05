05.06.2018, 14:45

Прокуратура предложила закрыть уголовное дело в отношении члена Координационного совета российских соотечественников

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rus.delfi.ee
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Venemaa kaasmaalaste nõukogu konverents.
Venemaa kaasmaalaste nõukogu konverents.Foto: Rauno Volmar

Пыхьяская окружная прокуратура во вторник, 5 июня, предложила в суде в порядке оппортунитета закрыть уголовное дело в отношении издателя портала baltija.eu, члена Координационного совета российских соотечественников Эстонии Александра Корнилова и его предполагаемых сообщников, удовлетворившись тем, что Корнилов будет наказан штрафом в размере 2000 евро, сообщает rus.err.ee.

Как сообщила rus.err.ee старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Саскиа Каск, в ходе следствия было установлено, что Александр Корнилов и его некоммерческое объединение MTÜ Altmedia с помощью фиктивных сделок пытались вывести из-под налогообложения средства, которые объединение получало в виде грантов.

"В ходе производства Altmedia возместила свой долг перед Налогово-таможенным департаментом в размере около 19 000 евро. Других пострадавших в этом уголовном деле нет, но это не нивелирует тот факт, что документы подделали и представили их Налогово-таможенному департаменту", — добавила Саскиа Каск.

Прокуратура считает, что нет необходимости привлекать к уголовной ответственности всех обвиняемых, но это может быть сделано по решению суда, а на фигурантов дела будут наложены следующие обязательства: Корнилов заплатит в госбюджет 2000 евро, Наталья Ройко — 300 евро, Виталий Ройко — 250 евро, фирма Rona International — 2000 евро. Александра Дорофеева хотят наказать 60 часами общественно-полезных работ.

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