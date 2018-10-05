05.10.2018, 12:30

Прокуратура подозревает троих работников RIK в получении взятки


Отти Эйландт
Отти Эйландт
 
EST 1
Прокуратура подозревает троих работников RIK в получении взятки
Kapo pidas kohtuga samas majas asuvast registrite ja infosüsteemide keskusest kinni kolm töötajat.Foto: Rauno Volmar

Прокуратура подозревает троих работников центра регистров и инфосистем (RIK) в получении взятки, пишет Eesti Päevaleht.

Пресс-секретарь прокуратуры Каарел Каллас подтвердил, что в июле было предъявлено подозрение троим работникам RIK. "Можем сказать только то, что уголовное производство ведется по статье о получении взятки. На данный момент мы занимаемся сбором и анализом улик”, — сказал он и добавил, что о заключении под стражу не ходатайствовалось.

Имена прокуратурой не называются, но, по данным, издания один из задержанных — бывший руководитель службы по администрированию рабочих мест Яанек Ноздренко. Он и сам подтвердил это изданию, однако отметил, что более подробных комментариев дать не может. Также он не уверен, дойдет ли дело вообще до обвинения. Тем не менее, трудовые отношения между RIK и Ноздренко прекращены.

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