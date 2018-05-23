Прокуратура передала в суд дело экс-директора спорткомплекса Сыле

Государственная прокуратура завершила сбор улик и доказательств в рамках досудебного расследования по делу обвиненного во взяточничестве бывшего директора Сылеского спортивного комплекса в Таллинне Тоомаса Ристлаана и передала дело в суд.

Следствие удалось завершить всего за две с половиной недели, передает rus.err.ee.

В ходе расследования установлено, что Ристлаан весной этого года семь раз требовал у двух клиентов спорткомплекса взятку, получив благодаря этому преступный доход в размере 6000 евро. В обмен на взятки клиенты получали более удобное время для тренировок, больше времени на использование залов, а также упрощенное делопроизводство.

Кроме того, Ристлаан обвиняется в том, что он не внес в кассу уплаченную одним из клиентов арендную плату в размере около 300 евро, использовав эти деньги на свои личные нужды. Согласно обвинению, совокупный размер полученного экс-директором комплекса нелегального дохода составил 6366 евро.