20.10.2017, 12:00

Прокуратура не станет обжаловать оправдательный приговор обвинявшемуся в изготовлении детского порно Кендеру

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rus.delfi.ee
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Прокуратура не станет обжаловать оправдательный приговор обвинявшемуся в изготовлении детского порно Кендеру
3. veebruar 2016. Harju maakohtus algab kirjanik Kaur Kenderi kohtuasja eelistung. Kenderi toetuseks on kohale tulnud tema sõber, kirjanik Olavi Ruitlane.Karli Saul

На прошлом неделе окружной суд вынес решение в отношении обвинявшегося в изготовлении детской порнографии писателя Каура Кендера. Кендер избежал наказания, но только из-за того, что на момент публикации нашумевшего "Untitled-12" находился в США, а сервер его сайта — в Великобритании, пишет Eesti Päevaleht.

В США и Великобритании его деяние не квалифицировалось бы в качестве преступления, в связи с чем суд решил, что Эстония не располагает полномочиями наказывать Кендера.

В качестве важного дополнения окружной суд отметил, что для применения статьи об изготовлении детской порнографии наличие реальной жертвы (ребенка) не обязательно. Иными словами: если кто-то в Эстонии намерен опубликовывать произведение, в котором будет написано о вымышленном ребенке в порнографической ситуации, то его можно будет судить по названной выше статье.

Как прокуратура, так и сам Кендер сообщили изданию, что обжаловать решение окружного суда не намерены.

Напомним, что 11 октября Таллиннский окружной суд объявил решение по делу Каура Кендера, который обвинялся в производстве детской порнографии и ранее был оправдан Харьюским уездным судом. Окружной суд удовлетворил апелляцию прокурора частично, отменив назначенное уездным судом 16 мая взыскание компенсации причиненного Кауру Кендеру в ходе делопроизводства неимущественного ущерба (500 евро). В остальном решение уездного суда, в том числе оправдательный приговор Кендеру, осталось без изменений.

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