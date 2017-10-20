Прокуратура не станет обжаловать оправдательный приговор обвинявшемуся в изготовлении детского порно Кендеру

На прошлом неделе окружной суд вынес решение в отношении обвинявшегося в изготовлении детской порнографии писателя Каура Кендера. Кендер избежал наказания, но только из-за того, что на момент публикации нашумевшего "Untitled-12" находился в США, а сервер его сайта — в Великобритании, пишет Eesti Päevaleht.

В США и Великобритании его деяние не квалифицировалось бы в качестве преступления, в связи с чем суд решил, что Эстония не располагает полномочиями наказывать Кендера.

В качестве важного дополнения окружной суд отметил, что для применения статьи об изготовлении детской порнографии наличие реальной жертвы (ребенка) не обязательно. Иными словами: если кто-то в Эстонии намерен опубликовывать произведение, в котором будет написано о вымышленном ребенке в порнографической ситуации, то его можно будет судить по названной выше статье.

Как прокуратура, так и сам Кендер сообщили изданию, что обжаловать решение окружного суда не намерены.

Напомним, что 11 октября Таллиннский окружной суд объявил решение по делу Каура Кендера, который обвинялся в производстве детской порнографии и ранее был оправдан Харьюским уездным судом. Окружной суд удовлетворил апелляцию прокурора частично, отменив назначенное уездным судом 16 мая взыскание компенсации причиненного Кауру Кендеру в ходе делопроизводства неимущественного ущерба (500 евро). В остальном решение уездного суда, в том числе оправдательный приговор Кендеру, осталось без изменений.