03.05.2017, 11:50

Прокуратура не стала возбуждать уголовное дело в связи с должностными благами Ильвеса


rus.delfi.ee
EST
Прокуратура не стала возбуждать уголовное дело в связи с должностными благами Ильвеса
Foto: Hendrik Osula

В государственную прокуратуру поступило сообщение о преступлении, которое, по мнению заявителя, заключалось в том, что правительство Таави Рыйваса предоставила Тоомасу Хендрику Ильвесу незаконно больше количество должностных благ, пишет Eesti Ekspress.

Сообщивший о преступлении гражданин ознакомился с законом о должностных благах, и, по его мнению, если правительство предоставило Ильвесу представительские и рабочие помещения по адресу Рохелине аас, 5 в Таллинне, то оно не должно было покрывать ему разумных расходов, связанных с благоустройством его места жительства, хутора Эрма.

В октябре прошлого года правительство Рыйваса постановило, что государство покроет расходы как на Рохелине аас, так и на Эрма. По мнению заявителя, за решением правительства могло скрываться преступление, например, дача взятки, мошенничество или присвоение.

Читайте также:

На сообщение ответил помощник прокурора государственной прокуратуры Роберт Лайд, который посчитал, что гражданин неверно трактовал закон. ”Данная позиция не соответствует логической, систематической и телеологической трактовке закона о должностных благах президента республики, которая позволяет внедрение одновременно обеих альтернатив. В этом случае установленная законом цель достигается за счет разного расхода на ресурсы — например, предоставлением в пользование только лишь представительских или рабочих помещений и покрытие расходов на содержание места жительства, предупреждая тем самым возмещение расходов на аренду жилья”.

По оценке прокурора, поскольку у них нет какой-либо информации, которая указывала бы на связь распоряжения правительства Рыйваса о назначении Ильвесу должностных благ с преступлением, для возбуждения уголовного дела нет оснований.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии