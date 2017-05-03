Прокуратура не стала возбуждать уголовное дело в связи с должностными благами Ильвеса

В государственную прокуратуру поступило сообщение о преступлении, которое, по мнению заявителя, заключалось в том, что правительство Таави Рыйваса предоставило Тоомасу Хендрику Ильвесу незаконно большее количество должностных благ, пишет Eesti Ekspress.

Сообщивший о преступлении гражданин ознакомился с законом о должностных благах, и, по его мнению, если правительство предоставило Ильвесу представительские и рабочие помещения по адресу Рохелине аас, 5 в Таллинне, то оно не должно было покрывать ему разумных расходов, связанных с благоустройством его места жительства, хутора Эрма.

В октябре прошлого года правительство Рыйваса постановило, что государство покроет расходы как на Рохелине аас, так и на Эрма. По мнению заявителя, за решением правительства могло скрываться преступление, например, дача взятки, мошенничество или присвоение.

На сообщение ответил помощник прокурора государственной прокуратуры Роберт Лайд, который посчитал, что гражданин неверно трактовал закон. ”Данная позиция не соответствует логической, систематической и телеологической трактовке закона о должностных благах президента республики, которая позволяет внедрение одновременно обеих альтернатив. В этом случае установленная законом цель достигается за счет разного расхода на ресурсы — например, предоставлением в пользование только лишь представительских или рабочих помещений и покрытие расходов на содержание места жительства, предупреждая тем самым возмещение расходов на аренду жилья”.

По оценке прокурора, поскольку у них нет какой-либо информации, которая указывала бы на связь распоряжения правительства Рыйваса о назначении Ильвесу должностных благ с преступлением, для возбуждения уголовного дела нет оснований.