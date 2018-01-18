Прокуратура направила дело главарей Кемеровской криминальной группировки в суд

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Сегодня государственная прокуратуры передала в суд уголовное дело, в рамках которого двое мужчин — Вячеслав Гулевич и Александр Козлов — обвиняются в осуществлении руководством преступным сообществом, печально известной Кемеровской криминальной группировки.