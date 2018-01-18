Прокуратура направила дело главарей Кемеровской криминальной группировки в суд

Сегодня государственная прокуратуры передала в суд уголовное дело, в рамках которого двое мужчин — Вячеслав Гулевич и Александр Козлов — обвиняются в осуществлении руководством преступным сообществом, печально известной Кемеровской криминальной группировки.
В том же уголовном деле обвинение в различных преступлениях предъявлено еще 11 мужчинам.
Согласно обвинению, Кемеровская криминальная группировка занималась главным образом наркопреступлениями и вымогательством. Также обвиняемые, по версии прокуратуры, предлагали так называемую ”крышу” лицам с уголовным бэкграундом.
Зарегистрированные (0) Анонимные (6)