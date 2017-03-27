“Проклятая дорога”. Участок на шоссе Таллинн-Нарва унес 12 человеческих жизней

Участок дороги Ааспере-Хальяла на шоссе Таллинн-Нарва, именуемый также ”горлышком бутылки”, забрал жизни 12 человек. Департамент шоссейных дорог признает, что речь идет о трудном отрезке, и планирует обезопасить его резиновыми столбиками на всем его протяжении, пишет Eesti Päevaleht.

Во вторник на "проклятом участке", как его уже окрестили в народе, погибли два молодых человека, которые на своем автомобиле Mercedes-Benz выехали по неизвестной причине на встречную полосу и врезались в грузовик. Запрет на обгон закончился еще несколько сотен метров тому назад, дорога была прямой, а весенний вечер непривычно светлым. В то же время на дороге отсутствовала разметка, а асфальт был мокрым и скользким от осадков.

”В определенном месте тебе кажется, что все хорошо видно, однако вдруг навстречу неожиданно, будто из-под земли, появляется некто невидимый,” — описывает злополучный отрезок один из водителей. Действительно, дорога там коварна: прямая, но со скрытыми темными углами.

За последние 17 лет на участке протяженностью 6,5 км произошло 33 аварии, в которых пострадали 42 и погибли 12 человек. Большинство тяжких ДТП были связаны с выездом на встречную полосу, что в свою очередь означает совершение опасного обгона.

Graafik: Toom Tragel

Опасность данного участка признает и Департамент шоссейных дорог. ”Сам по себе прямой участок дороги пригоден для совершения обгона, однако из-за продольного профиля видимость там ограничена. Водителю кажется, что дорога впереди свободна и можно совершать обгон, а в реальности навстречу едет транспортное средство, просто оно скрывается за пригорком”, — объяснил эксперт департамента Виллу Ване.

”Основную проблему на протяжении всего отрезка дороги представляют именно совершаемые нетерпеливыми водителями обгоны, хотя чуть подальше есть возможность совершить обгон более безопасно”, — отметил руководитель строительного отдела департамента Идаского региона Анти Пальми.

Если и департамент признает непригодность участка для обгона, то возникает закономерный вопрос о причинах отсутствия соответствующих знаков. Отвечая на него, Ване ссылается, прежде всего, на самоответственность водителя. ”Правила дорожного движения гласят, что на участке с ограниченной видимостью обгон совершать нельзя”, — говорит он. Запрещающий знак и соответствующая разметка во многих местах установлены с целью облегчения участникам дорожного движения ориентации на дороге.

Департамент не связывает последнюю аварию с отсутствием дорожной разметки. ”Если найдет подтверждение тот факт, что причиной аварии стал обгон, то это произошло на участке, где обгон был бы разрешен даже при наличии разметки, — сказал Пальми. — Поскольку в этом сезоне зима по сравнению с предыдущими годами пришла значительно раньше, то у нас не было возможности нанести постоянную разметку (дорога была покрыта новым асфальтом поздней осенью — прим.ред.)”.

Тем не менее, дело с мертвой точки сдвинулось. Несмотря на то, что начать капитальную перестройку участка планируется лишь в 2022 году, уже этим летом на нем будет установлены снабженные светоотражателями столбики безопасности и установлен запрет на обгон. ”Обгон будет запрещен на протяжении всего участка, а полосы движения будут разделены резиновыми столбиками”, — заверил Пальми.

Установка ограничителей, дорожной разметки и знаков обойдется примерно в 150 000-200 000 евро. Исполнитель работ будет выбран по итогам государственного тендера.