Производители и продавцы лекарств внедряют масштабную систему контроля их подлинности

Согласно новой системе, при продаже лекарства аптекарь должен просканировать уникальный 2D-код, находящийся на упаковке лекарства, что позволит сверить полученную информацию с той, что есть в базе данных. Сканирование позволит убедиться в подлинности и сохранности лекарства. После продажи лекарства аптекарь должен будет убрать уникальный индификатор из использования и таким образом в базе данных появится отметка о том, что лекарство уже продано и продать ту же самую упаковку будет невозможно.
Поскольку система безопасности лекарств находится в разработке, у изготовителей лекарств в первое время могут возникнуть трудности с внесением данных в систему, поэтому при сканировании защитного кода могут возникнуть ошибки в системе. ”В новой системе у изготовителей лекарств, оптовых торговцев лекарствами и у аптекарей есть обязательства. Кроме этого, по всей Европе одновременно будет запущена новая база данных и каждое звено может повлечь за собой сбой во всей цепи. Это не означает, что мы имеем дело с подделкой. Мы имеем дело с трудностями, связанными с изменениями, которые со временем исчезнут. Все стороны должны стараться для того, чтобы никто не остался без необходимого лекарства”, — сказала генеральный директор департамента лекарственных средств Кристин Раудсепп.
В дальнейшем на большинстве рецептурных лекарств должны быть элементы безопасности, а также на омепразоле, который продается в аптеке без рецепта. Изменения будут вводиться постепенно. Ранее изготовленные лекарства можно будет продавать до истечения срока их годности.
Руководство и дополнительная информация доступны на странице департамента лекарственных средств на эстонском языке. А также на странице Эстонского целевого учреждения по контролю за подлинностью лекарств.